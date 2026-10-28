Народный сапер, спасавший всю деревню: россияне дважды пытались его убить

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Он не держал в руках оружия, но более четырех лет спасал родную Вышетарасовку от ежедневной опасности. Это село на Днепропетровщине на самом берегу Каховского водохранилища, в нескольких километрах от врага. С лета 2022-го под постоянными обстрелами. Его житель Сергей Олексюк работал трактористом, однако взялся разминировать вражеские дроны, которые не сдетонировали. Смог обезвредить и передать нашим военным около тысячи беспилотников. Как погиб народный сапер и почему односельчане инициируют представление его к награде, расскажет корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.