Настоящий шок для военных! Почему принц Гарри тайно прибыл в Украину и сказал ветеранам

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Настоящей сенсацией на национальных "Играх непокоренных" во Львове стал внезапный визит британского принца Гарри. Герцог Сассекский лично приехал поддержать около полутысячи раненых украинских ветеранов и военнослужащих, которые испытывали свои силы в девяти адаптивных дисциплинах. Это уже четвертый приезд основателя Invictus Games в Украину с начала полномасштабного вторжения. Самые сильные участники этих отборочных стартов представят страну на международной арене в Бирмингеме, где для Украины значительно расширили квоту – сразу до 60 участников. Смотрите трогательные истории несокрушимых воинов, моменты спортивной борьбы и кадры встречи с принцем Гарри в репортаже журналистки ТСН Марички Кужик.