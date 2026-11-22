НАТО подняли на насмешки! Плохая погода помешала сбивать российские цели! Украинцы же совершили невозможное

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Европе необходимо срочно укреплять оборону, доказавшую недавний инцидент в Польше: российская ракета Х-101 и два дрона пролетели 45 км вглубь страны и упали вблизи села Хмелек — в 200 метрах от жилых домов и недалеко от полигона Нова-Демба, где тренируются войска НАТО. Пока Трамп предполагал «случайность», премьер Дональд Туск назвал это сознательной провокацией и пригласил срочное усиление ПВО, которое пообещал генсек Альянса Марк Рютте. В то же время напряжение выросло и на Балтике: неизвестные беспилотники впервые масштабно атаковали российский Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ, а в территориальных водах Финляндии загорелось подбитое судно Минобороны РФ «Спарта-2». Страны Балтии официально отрицали предоставление своего воздушного пространства для этих атак, а финские и эстонские спасатели оперативно принялись тушить горящий корабль и спасать экипаж. Несмотря на отсутствие комментариев со стороны Украины, командующий пограничной охраной Финляндии Илья Ильин публично подтвердил, что судно поразили украинские дроны.