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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
45

"Найдите нового лидера!" Трамп пошел на обострение отношений с Зеленским: что стоит за скандалом

"Найдите нового лидера!" Трамп пошел на обострение отношений с Зеленским: что стоит за скандалом

"Найдите нового лидера!" Трамп пошел на обострение отношений с Зеленским: что стоит за скандалом

Между Вашингтоном и Киевом разгорелась новая открытая волна напряженности. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, призвал сменить руководство государства и в одностороннем порядке объявил об «энергетическом перемирии». Впрочем, сразу после его заявления армия РФ атаковала электростанцию в Харькове, а Кремль фактически отверг идею длительного перемирия. Почему Белый дом оказывает давление на Киев из-за российских НПЗ, как на скандальные заявления Трампа отреагировали в Евросоюзе и какие рекордные санкции согласовал Брюссель — смотрите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Зояны Степаненко для ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
45

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