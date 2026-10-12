"Найдите нового лидера!" Трамп пошел на обострение отношений с Зеленским: что стоит за скандалом

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Между Вашингтоном и Киевом разгорелась новая открытая волна напряженности. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, призвал сменить руководство государства и в одностороннем порядке объявил об «энергетическом перемирии». Впрочем, сразу после его заявления армия РФ атаковала электростанцию в Харькове, а Кремль фактически отверг идею длительного перемирия. Почему Белый дом оказывает давление на Киев из-за российских НПЗ, как на скандальные заявления Трампа отреагировали в Евросоюзе и какие рекордные санкции согласовал Брюссель — смотрите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Зояны Степаненко для ТСН.