Небо гудит без перерыва: россияне обстреливают жилые кварталы от востока до запада

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Россия ведет дронный террор практически без перерыва: вражеские удары и пролеты беспилотников фиксируются круглосуточно. В Киеве обломки упали на частный дом, склад и открытые территории – есть пострадавшие. Утро ужаса пережил Харьков, где враг попал непосредственно в многоэтажки, вызвав обрушение перекрытий между этажами. Тем временем в пригороде Харькова — поселке Песочин — объявлен день траура: смертоносная ракета разорвалась рядом с торговым объектом, унеся жизни подростка на самокате и ещё двух женщин. Камеры и телефоны очевидцев зафиксировали жуткие секунды до и после попадания. Кроме того, удары реактивными дронами и бомбами зафиксированы в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, в Сумской и Донецкой областях. Все подробности, свидетельства очевидцев и кадры последствий — смотрите в ТСН.