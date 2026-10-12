ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
266

Небо гудит без перерыва: россияне обстреливают жилые кварталы от востока до запада

Небо гудит без перерыва: россияне обстреливают жилые кварталы от востока до запада

Небо гудит без перерыва: россияне обстреливают жилые кварталы от востока до запада

Россия ведет дронный террор практически без перерыва: вражеские удары и пролеты беспилотников фиксируются круглосуточно. В Киеве обломки упали на частный дом, склад и открытые территории – есть пострадавшие. Утро ужаса пережил Харьков, где враг попал непосредственно в многоэтажки, вызвав обрушение перекрытий между этажами. Тем временем в пригороде Харькова — поселке Песочин — объявлен день траура: смертоносная ракета разорвалась рядом с торговым объектом, унеся жизни подростка на самокате и ещё двух женщин. Камеры и телефоны очевидцев зафиксировали жуткие секунды до и после попадания. Кроме того, удары реактивными дронами и бомбами зафиксированы в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, в Сумской и Донецкой областях. Все подробности, свидетельства очевидцев и кадры последствий — смотрите в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
266

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie