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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
134

Недуг, убивающий полмиллиона женщин каждый год! Как распознать рак груди вовремя?

Недуг, убивающий полмиллиона женщин каждый год! Как распознать рак груди вовремя?

Недуг, убивающий полмиллиона женщин каждый год! Как распознать рак груди вовремя?

Более полумиллиона: столько женщин в мире ежегодно умирает из-за рака груди. Именно этот недуг остается самым распространенным среди других видов рака, выявленных у женщин и в нашем государстве. Только в течение 2024 года соответствующий диагноз установили почти 14 тысяч украинок. Чтобы уменьшить эту неутешительную статистику и еще раз напомнить об опасности, октябрь традиционно считают месяцем осведомленности о раке молочных желез. Итак, можно ли его предотвратить? И почему внимательными к себе следует быть не только женщинам, но и мужчинам? Далее расскажет корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Дата публикации
Количество просмотров
134

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