Недуг, убивающий полмиллиона женщин каждый год! Как распознать рак груди вовремя?

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Более полумиллиона: столько женщин в мире ежегодно умирает из-за рака груди. Именно этот недуг остается самым распространенным среди других видов рака, выявленных у женщин и в нашем государстве. Только в течение 2024 года соответствующий диагноз установили почти 14 тысяч украинок. Чтобы уменьшить эту неутешительную статистику и еще раз напомнить об опасности, октябрь традиционно считают месяцем осведомленности о раке молочных желез. Итак, можно ли его предотвратить? И почему внимательными к себе следует быть не только женщинам, но и мужчинам? Далее расскажет корреспондентка ТСН Елена Лоскун.