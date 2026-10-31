"Никогда не слышал такой реакции на украинский язык": съемочная группа вернулась из Олешек — первые подробности

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Долгожданное спасение мирных жителей из оккупированных россиянами Олешек в Херсонской области. В Украине ждут людей, которые хотели уехать с оккупированной территории. Это долгий путь. Из оккупированных Олешек люди ехали в российскую Анапу, затем самолеты доставили их в Гомель, и последний отрезок пути — из Беларуси на украинскую землю. Журналист Егор Ромахло, вернувшийся из Олешек, рассказал подробности того, что происходило во временно оккупированном городе. Подробности — в ТСН.