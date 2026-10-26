Ночью – КАБы, утром – реактивные дроны! Комбинированный удар по Запорожью: люди потеряли все

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Россияне устроили комбинированный террор Запорожье: сначала ночью город накрыли управляемыми авиабомбами (КАБ), а уже на рассвете враг атаковал реактивными "Шахедами". В результате вражеских ударов четыре человека получили ранения, разбиты по меньшей мере 23 усадьбы в частном секторе, изуродовано здание возле гостиницы и вспыхнул пожар в торговом центре, куда попали уже второй раз за месяц. Люди чудом уцелели под завалами собственных жилищ. Смотрите репортаж корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой с места событий: первые часы после ударов, жуткие рассказы очевидцев и масштабы разрушений.