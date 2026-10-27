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ТСН в социальных сетях

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Нові правила стягнення боргів: що буде з рахунками та за якої суми не заберуть житло?

Нові правила стягнення боргів: що буде з рахунками та за якої суми не заберуть житло?

Нові правила стягнення боргів: що буде з рахунками та за якої суми не заберуть житло?

Більше жодних тижнів очікування, паперових заяв та оббивання порогів виконавчої служби! В Україні стартував новий автоматичний порядок виконавчого провадження. Якщо раніше через дрібний штраф чи борг людина могла надовго залишитися без доступу до власних коштів, то відтепер банки зобов'язані знімати арешт автоматично – не пізніше наступного дня після сплати боргу (якщо сума не перевищує 86470 грн). Крім того, оновлені правила посилюють захист єдиного житла боржників від примусового стягнення. Як працює автоматична система у вихідні? Що робити, якщо кошти списали помилково або банк затримав розблокування? Які гарантії діють для військовослужбовців та родин із дітьми? Про всі тонкощі нового закону в ефірі ТСН розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Дата публикации
Количество просмотров
18

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