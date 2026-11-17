Новость, которую ждали все водители! Когда бензин существенно подешевеет?

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За последний месяц нефть марки Brent продемонстрировала существенное падение — примерно на 21%, до уровня 92–93 долларов за баррель. Насколько это снижение уже отражается на стоимости нефтепродуктов, которые закупает Украина? И можно ли ожидать дальнейшего удешевления? Об этом и не только в эфире ТСН в рамках телемарафона «Единые новости» рассказал Сергей Куюн, эксперт рынка нефтепродуктов.