Новость последней минуты! Самая громкая отставка в окружении Трампа — в прямом эфире из США!

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Итак, выборы в США завершились сокрушительным поражением республиканцев, а демократы получили контроль над Конгрессом: Дональд Трамп обещает признать результаты голосования. А вот Мелания Трамп на этой неделе получила от Киева орден княгини Ольги за свою гуманитарную деятельность. Все главные события этой недели подведет итоги наша специальная корреспондентка в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко.