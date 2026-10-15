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ТСН в социальных сетях

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Новости ТСН в 12:00 15 октября! Удары по западу! Поражены Су-34М РФ! Скандальный суд в Германии

Новости ТСН в 12:00 15 октября! Удары по западу! Поражены Су-34М РФ! Скандальный суд в Германии

Новости ТСН в 12:00 15 октября! Удары по западу! Поражены Су-34М РФ! Скандальный суд в Германии

Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 12:00 за четверг, 15 октября 2026 года:

- 6 российских Су-34М были сбиты на военном аэродроме «Борисоглейбск» в Воронежской области РФ

- Прошлой ночью россияне запустили две управляемые авиационные ракеты Ха-59 и 580 дронов различного типа.

- Несколько десятков дронов россияне направили на логистические, транспортные и промышленные предприятия Кропивницкого

- В Новоалександровской общине вблизи Днепра от ударов реактивных ракет погибли два человека, ещё двое ранены

- Атака дронов на Тернопольскую область: пять человек ранены, пожар на производственном предприятии

- Взрывы в Ровно: российские беспилотники атаковали жилой сектор, часть города и района остались без электричества

- День траура в Луцке: накануне россияне нанесли удар дроном по местному супермаркету.

- Российский дрон упал на детскую площадку во дворе жилого дома в Печерском районе столицы.

- Пострадавшие после вчерашней ракетной атаки на столицу остаются в больницах Киева.

- Сегодня в некоторых регионах Украины не будет света по три-четыре часа.

- В КГГА отчитались о готовности к зиме: будет ли в столице тепло и вода?

- Возобновление ударов по российским НПЗ: где горело этой ночью?

- Лондон обещает ускоренную поставку британских средств ПВО Украине.

- В Брюсселе стартует саммит, на котором будут решать вопрос о предоставлении помощи Украине: что на повестке дня?

- Илон Маск прокомментировал изменения в работе «Старлинков» в Украине: кто виноват?

- Скандальный визит, которого не было: где нашли директора ФБР, который, по слухам, уехал в Москву?

- В Гамбурге начался процесс над украинцем по делу о подрыве «Северных потоков».

- Правительство упростило ввоз импортных лекарств в Украину из-за дефицита отдельных препаратов в аптеках: как это будет работать?

Дата публикации
Количество просмотров
81

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