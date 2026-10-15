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Новости ТСН в 12:00 15 октября! Удары по западу! Поражены Су-34М РФ! Скандальный суд в Германии
Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 12:00 за четверг, 15 октября 2026 года:
- 6 российских Су-34М были сбиты на военном аэродроме «Борисоглейбск» в Воронежской области РФ
- Прошлой ночью россияне запустили две управляемые авиационные ракеты Ха-59 и 580 дронов различного типа.
- Несколько десятков дронов россияне направили на логистические, транспортные и промышленные предприятия Кропивницкого
- В Новоалександровской общине вблизи Днепра от ударов реактивных ракет погибли два человека, ещё двое ранены
- Атака дронов на Тернопольскую область: пять человек ранены, пожар на производственном предприятии
- Взрывы в Ровно: российские беспилотники атаковали жилой сектор, часть города и района остались без электричества
- День траура в Луцке: накануне россияне нанесли удар дроном по местному супермаркету.
- Российский дрон упал на детскую площадку во дворе жилого дома в Печерском районе столицы.
- Пострадавшие после вчерашней ракетной атаки на столицу остаются в больницах Киева.
- Сегодня в некоторых регионах Украины не будет света по три-четыре часа.
- В КГГА отчитались о готовности к зиме: будет ли в столице тепло и вода?
- Возобновление ударов по российским НПЗ: где горело этой ночью?
- Лондон обещает ускоренную поставку британских средств ПВО Украине.
- В Брюсселе стартует саммит, на котором будут решать вопрос о предоставлении помощи Украине: что на повестке дня?
- Илон Маск прокомментировал изменения в работе «Старлинков» в Украине: кто виноват?
- Скандальный визит, которого не было: где нашли директора ФБР, который, по слухам, уехал в Москву?
- В Гамбурге начался процесс над украинцем по делу о подрыве «Северных потоков».
- Правительство упростило ввоз импортных лекарств в Украину из-за дефицита отдельных препаратов в аптеках: как это будет работать?