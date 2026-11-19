Новости ТСН в 12:00 19 ноября! Трехсторонняя встреча в Китае! Трагедия в Комишувахе! Уникальная свадьба

Реклама

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за четверг, 19 ноября 2026 года:

- Сохранять мир и безопасность — с такого вступления началась беспрецедентная встреча Трампа, Си и Путина.

- В Харьковской области дроны дважды поразили многоэтажное здание в Чугуеве. Людей пришлось спасать из-под завалов.

- Одесса сегодня скорбит о жертвах российского нападения. Накануне военные преступники убили там четырех горожан.

- Как Комишуваха приходит в себя после террористической атаки на подземную школу, в результате которой погибли 72 человека?

- На рассвете «добрые» дроны атаковали российский Курск. Каковы последствия?

- Мощные взрывы этой ночью раздавались на Керченском мосту.

- Во временно оккупированном Крыму — очередной топливный ажиотаж.

- В Берлине Виткофф и Кушнер встретились с украинскими чиновниками и европейской переговорной командой.

- Янтарный трон для Трампа. Польские журналисты узнали о необычном подарке президенту США.

- Космический рекорд — зонд НАСА «Вояджер-1» удалился на расстояние, которого не достиг ни один другой космический аппарат, запущенный с Земли.

- Вместо свадьбы — на эвакуацию. Уникальная история свадьбы офицера полка «Скала».