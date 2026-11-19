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Новости ТСН в 12:00 19 ноября! Трехсторонняя встреча в Китае! Трагедия в Комишувахе! Уникальная свадьба
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12:00 за четверг, 19 ноября 2026 года:
- Сохранять мир и безопасность — с такого вступления началась беспрецедентная встреча Трампа, Си и Путина.
- В Харьковской области дроны дважды поразили многоэтажное здание в Чугуеве. Людей пришлось спасать из-под завалов.
- Одесса сегодня скорбит о жертвах российского нападения. Накануне военные преступники убили там четырех горожан.
- Как Комишуваха приходит в себя после террористической атаки на подземную школу, в результате которой погибли 72 человека?
- На рассвете «добрые» дроны атаковали российский Курск. Каковы последствия?
- Мощные взрывы этой ночью раздавались на Керченском мосту.
- Во временно оккупированном Крыму — очередной топливный ажиотаж.
- В Берлине Виткофф и Кушнер встретились с украинскими чиновниками и европейской переговорной командой.
- Янтарный трон для Трампа. Польские журналисты узнали о необычном подарке президенту США.
- Космический рекорд — зонд НАСА «Вояджер-1» удалился на расстояние, которого не достиг ни один другой космический аппарат, запущенный с Земли.
- Вместо свадьбы — на эвакуацию. Уникальная история свадьбы офицера полка «Скала».