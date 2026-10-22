Новости ТСН в 12:00 22 октября! Последствия ракетного удара! Пробки на границах! Скандал с Польшей

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 12.00 за четверг, 22 октября 2026 года:

- Ракетный террор. По Киеву за эту ночь Россия запустила примерно 30 баллистических ракет.

- Репортаж с одного из мест попадания в Киеве — из Русановских садов — от Елены Гущик. Каковы масштабы последствий?

- В Киеве после ночной российской атаки затруднилось движение транспорта.

- В Харькове во время утренней атаки дрон попал в 9-й этаж офисного здания.

- Сколько смертоносного железа летело на Украину прошлой ночью?

- На 75-м арсенале в подмосковном Серпухове приземлились реактивные беспилотники и ракеты.

- Россия заявляет, что готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в ноябре.

- «Путин — хладнокровный убийца» — так американские сенаторы ответили Видкоффу на подхалимство в адрес России.

- «Как на самом деле звучит российский гуманизм» — в МИД прокомментировали сегодняшний массированный обстрел.

- Из-за российских обстрелов на границе Польши с Волынью образовались большие очереди.

- В МИД Украины отреагировали на решение львовян провозгласить 2027-й год годом УПА, Шухевича и Ольжича.

- 324 дня на позициях провели бойцы 65-й отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки в Запорожской области.

- Тайфун «Чампи» ожидают в странах Восточной Азии. Какую угрозу он несет?