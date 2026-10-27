Новости ТСН в 12:00 27 октября! Десятки попаданий! Жуткие кадры из Киева!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 12:00 во вторник, 27 октября 2026 года:

- Россияне запустили баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, а также 280 ударных дронов прошлой ночью: зафиксированы попадания в 25 точках, ещё в 16 — падение обломков

- Россияне в две волны нанесли баллистические удары по Киеву: один человек убит, 15 ранены, разрушены университет и общежития, парк «Киото», территории рядом со станцией метро «Лесная», жилые дома, есть попадания в Южный мост

- Российские «Шахеды» повредили энергетический объект на Буковине: пострадали двое охранников.

- Россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня: трое человек убиты, четверо ранены

- 12-летний ребенок и женщина ранены в результате удара российского беспилотника по дому в Черниговской области

- В Запорожье оккупанты нанесли удар беспилотниками по АЗС и ранили двух человек, FPV-дроном атаковали автомобиль с 5 пассажирами: ранен 17-летний парень

- Враг нанес удар по складам с зерном в Шосткинской общине в Сумской области, пострадал мужчина

- Четверо тяжело раненых остаются в больницах после атаки на Синельниково в Днепропетровской области: вечером в субботу враг нанес удар беспилотником по оживленному центру города, трое человек погибли на месте, еще один мужчина скончался в больнице на следующий день. Репортаж Анастасии Неверной

- Семьи с детьми эвакуируют из Краматорска: полицейские и спасатели вывезли две семьи, проживавшие в опасных из-за врага районах города, который сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы

- Парламентские выборы в Израиле: действительно ли кресло премьер-министра Нетаньяху пошатнулось?

- Несмотря на решение французского правительства удовлетворить требования студентов и школьников, молодежные организации призывают не прекращать протесты: чего они требуют теперь?

- День украинской письменности и языка: украинцы в разных уголках мира пишут традиционный Всеукраинский радиодиктант национального единства