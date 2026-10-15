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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
206

Новости ТСН в 14:00 15 октября! Массированный удар по Украине! Горящие НПЗ РФ! Решение ЕС о помощи

Новости ТСН в 14:00 15 октября! Массированный удар по Украине! Горящие НПЗ РФ! Решение ЕС о помощи

Новости ТСН в 14:00 15 октября! Массированный удар по Украине! Горящие НПЗ РФ! Решение ЕС о помощи

Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 14:00 за четверг, 15 октября 2026 года:

- Зеленский: россияне запустили по территории Украины 850 дронов

- Российский дрон упал на детскую площадку во дворе жилого дома в Печерском районе столицы

- Ночная атака на Киевскую область: под ударом оказались Бучанский, Фастовский, Бориспольский и Обуховский районы

- Оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре Изюма в Харьковской области: ранены три человека

- Несколько десятков дронов россияне направили на логистические, транспортные и промышленные предприятия Кропивницкого

- В Новоалександровской общине вблизи Днепра от ударов реактивных КАБ погибли два человека

- Атака дронов на Тернопольскую область: пять человек ранены, пожар на производственном предприятии

- Взрывы в Ровно: российские беспилотники атаковали жилой сектор, часть города и района остались без электричества

- День траура в Луцке: накануне россияне нанесли удар дроном по местному супермаркету

- Возобновление ударов по российским НПЗ: где горело этой ночью?

- Судебный процесс, превратившийся в дебаты о поддержке Украины: в Гамбурге судят украинца

- В Брюсселе начинается саммит, на котором будет решаться вопрос об оказании помощи Украине: что в повестке дня?

- Правительство упростило ввоз импортных лекарств в Украину из-за дефицита отдельных препаратов в аптеках

- Легендарные цирковые шоу «Мавка», «Поезд в чудеса» и «Стражи мечты» отправились в гастрольный тур по 10 городам Украины

Дата публикации
Количество просмотров
206

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