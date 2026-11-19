Новости ТСН в 14:00 19 ноября! Встреча троих! Маск обвинил Зеленского! Прилет в Киеве

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 14:00 за четверг, 19 ноября 2026 года:

- В Киеве звучат сирены тревоги из-за угрозы российских дронов. Один из них врезался в здание на Подоле.

- 69 вражеских целей сбили Воздушные силы сегодня ночью. 48 из них — дроны.

- В Харьковской области дроны дважды поразили многоэтажку в Чугуеве.

- Из-за ночных и утренних вражеских атак без света остались потребители сразу в 5 областях.

- В столице запустили специальный чат-бот для председателей ОСМД и ЖСК.

- Португалия предоставит Украине 800 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики.

- Сохранять мир и безопасность — с таких слов началась беспрецедентная встреча президентов Китая, США и РФ

- Виткофф и Кушнер расскажут Киеву, о чем Трамп в Китае договорился с Си и Путиным — на встрече в Берлине.

- Маск, комментируя спор вокруг работы спутниковых систем, обвинил Зеленского во лжи.

- В Сумской области работница морга обворовывала погибших военных — забирала деньги, драгоценности и личные вещи.

- Столько денег незаконно получили фигуранты дел о коррупции в ТЦК и ВЛК?

- Фиктивное психическое расстройство или проблемы со зрением — фальшивые диагнозы за 13 тысяч долларов предлагали в Днепре.

- Вместо лечения — работа и наказание. В эксплуатации пациентов подозревают реабилитационный центр в Черновцах.

- Возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» набирает обороты пингвиньий бэби-бум.