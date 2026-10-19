- Дата публикации
-
- Категория
- Видео
- Количество просмотров
- 65
Новости ТСН в 14:00 19 октября! Последствия ударов по Украине! Рубио оправдывает Трампа! Франция в боях!
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за понедельник, 19 октября 2026 года:
- Последствия баллистической атаки на столицу: один человек убит, 10 ранены.
- Баллистические атаки двумя волнами и 269 ударных дронов россияне запустили прошлой ночью.
- США вновь не предупредили Украину о баллистической атаке: как это объяснил Рубио?
- Путин предложил лидерам США и КНР обсудить вопрос о прекращении войны.
- Франция приходит в себя после бурных беспорядков в выходные.
- До 38 возросло число раненых в Херсоне после субботнего авиаудара.
- СБУ задержала агентку ФСБ, которая собирала координаты украинских военных.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом.
- Не отменили свадьбу, даже когда чуть не погибли во время обстрела: история влюбленных.