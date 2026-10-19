Новости ТСН в 14:00 19 октября! Последствия ударов по Украине! Рубио оправдывает Трампа! Франция в боях!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за понедельник, 19 октября 2026 года:

- Последствия баллистической атаки на столицу: один человек убит, 10 ранены.

- Баллистические атаки двумя волнами и 269 ударных дронов россияне запустили прошлой ночью.

- США вновь не предупредили Украину о баллистической атаке: как это объяснил Рубио?

- Путин предложил лидерам США и КНР обсудить вопрос о прекращении войны.

- Франция приходит в себя после бурных беспорядков в выходные.

- До 38 возросло число раненых в Херсоне после субботнего авиаудара.

- СБУ задержала агентку ФСБ, которая собирала координаты украинских военных.

- Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом.

- Не отменили свадьбу, даже когда чуть не погибли во время обстрела: история влюбленных.