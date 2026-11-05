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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
97

Новости ТСН в 14:00 5 ноября! Удар по школе! Чистки в СБУ! Скандал с Фицо

Новости ТСН в 14:00 5 ноября! Удар по школе! Чистки в СБУ! Скандал с Фицо

Новости ТСН в 14:00 5 ноября! Удар по школе! Чистки в СБУ! Скандал с Фицо

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14:00 за четверг, 5 ноября 2026 года:

- По меньшей мере трое раненых в Днепропетровской области. Враг ночью атаковал Днепр и Самар с помощью беспилотников.

- В Киеве полностью восстановили водоснабжение после отключения электроэнергии на объектах «Водоканала» в результате российских ударов.

- Кадры, на которые больно смотреть. ДТЭК показала, как выглядят теплоэлектростанции компании после массированных ударов.

- Перед трехсторонней встречей Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Трампа — Виткоффом и Кушнером.

- Историческое поражение республиканцев на выборах в Конгресс. Примет ли результаты выборов Дональд Трамп?

- Возобновить прямую помощь Украине — демократы в Конгрессе США могут изменить подход к поддержке нашего государства.

- Украина на пути в ЕС и продолжает реформы даже несмотря на войну — Еврокомиссия обнародовала свой отчет.

- Украинку, подозреваемую в убийстве 13-летнего ребенка, задержали в Мюнхене, — МИД.

- На хорватский курорт с любовницей! Новый скандал разворачивается вокруг словацкого премьера Роберта Фицо.

Дата публикации
Количество просмотров
97

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