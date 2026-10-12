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Новости ТСН в 14:00 от 12 октября! Атаки на Киев и Харьков! Ликвидация кремлеботов! Непогода в Украине
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за понедельник, 12 октября 2026 года:
- Россияне продолжают почти круглосуточно терроризировать столицу ударными дронами.
- Утро террора в Харькове. Россияне нанесли как минимум 5 ударов по городу.
- Путин не читает Truth Social — Зеленский. Сразу после сообщения Трампа Россия нанесла удар по электростанции.
- Евросоюз не видит готовности России к энергетическому перемирию — Каллас.
- После ударов по дата-центрам «Яндекса» значительно снизился трафик кремлевских ботов.
- 27 сумок с марихуаной на сумму более миллиона евро — хотели перевезти два украинца в Греции.
- Собирался взорвать автобус с военнослужащими. В Ровно в подготовке теракта подозревают студента.
- Нападающего, ранившего ножом военнослужащего ТЦК, задержали во Львовской области.
- Воюют за Украину. Что привлекает в нашу армию добровольцев из других стран?
- На 110-м году жизни во Львове скончалась бывшая связная УПА и самая пожилая жительница Украины Елена Рыбалко.
- Новая неделя в Украине начинается с дождей. Волна осадков прокатится с запада на восток.