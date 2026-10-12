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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
130

Новости ТСН в 14:00 от 12 октября! Атаки на Киев и Харьков! Ликвидация кремлеботов! Непогода в Украине

Новости ТСН в 14:00 от 12 октября! Атаки на Киев и Харьков! Ликвидация кремлеботов! Непогода в Украине

Новости ТСН в 14:00 от 12 октября! Атаки на Киев и Харьков! Ликвидация кремлеботов! Непогода в Украине

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 14.00 за понедельник, 12 октября 2026 года:

- Россияне продолжают почти круглосуточно терроризировать столицу ударными дронами.

- Утро террора в Харькове. Россияне нанесли как минимум 5 ударов по городу.

- Путин не читает Truth Social — Зеленский. Сразу после сообщения Трампа Россия нанесла удар по электростанции.

- Евросоюз не видит готовности России к энергетическому перемирию — Каллас.

- После ударов по дата-центрам «Яндекса» значительно снизился трафик кремлевских ботов.

- 27 сумок с марихуаной на сумму более миллиона евро — хотели перевезти два украинца в Греции.

- Собирался взорвать автобус с военнослужащими. В Ровно в подготовке теракта подозревают студента.

- Нападающего, ранившего ножом военнослужащего ТЦК, задержали во Львовской области.

- Воюют за Украину. Что привлекает в нашу армию добровольцев из других стран?

- На 110-м году жизни во Львове скончалась бывшая связная УПА и самая пожилая жительница Украины Елена Рыбалко.

- Новая неделя в Украине начинается с дождей. Волна осадков прокатится с запада на восток.

Дата публикации
Количество просмотров
130

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