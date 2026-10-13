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Новости ТСН в 14:00 от 13 октября! Удар по Ровно и Харькову! Мирные предложения от Трампа и ЕС! Визовый запрет для РФ
Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 14:00 во вторник, 13 октября 2026 года:
- Утром россияне нанесли удар беспилотниками по Дарницкому району.
- Атака на Киевскую область: один человек убит, трое ранены. Повреждения в 4 районах.
- Россияне попали в здание университета в центре Ровно.
- Масштабная атака на Харьков: вечером россияне тремя волнами запустили «Бандероли».
- Четверо раненых в результате российских ударов по Хмельницкой области.
- Четверо человек убиты, 11 ранены в Донецкой области: по Черкасской области россияне нанесли удар из «Смерчей».
- Утром Россия атаковала Запорожье беспилотниками: ранен 41-летний мужчина.
- Шестеро раненых в Херсонской области: россияне обстреливали инфраструктуру артиллерией и дронами.
- Россияне продвинулись вблизи Воздвижевки в Запорожской области, в Донецкой области их потери растут.
- Мирный план от Америки и Европы: что планируют дипломаты?
- «Они согласились, потому что я сказал: „Вы соглашаетесь“» — Трамп об энергетическом перемирии?
- Финляндия призывает запретить выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине.
- Боевик в центре Кропивницкого: полицейские несколько часов преследовали по городу вооруженного мужчину.
- Наводила атаки: в Днепропетровской области в государственной измене подозревают местную жительницу
- Тысяча долларов за снятие с розыска: в Винницкой области задержали троих военнослужащих
- Эпидемический сезон будет значительно тяжелее, чем в прошлом году; в Украине уже подтверждены первые случаи гриппа.
- Дирижер и звезда известного хора «Гомин» Вадим Яценко во второй раз станет отцом