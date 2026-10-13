Новости ТСН в 14:00 от 13 октября! Удар по Ровно и Харькову! Мирные предложения от Трампа и ЕС! Визовый запрет для РФ

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 14:00 во вторник, 13 октября 2026 года:

- Утром россияне нанесли удар беспилотниками по Дарницкому району.

- Атака на Киевскую область: один человек убит, трое ранены. Повреждения в 4 районах.

- Россияне попали в здание университета в центре Ровно.

- Масштабная атака на Харьков: вечером россияне тремя волнами запустили «Бандероли».

- Четверо раненых в результате российских ударов по Хмельницкой области.

- Четверо человек убиты, 11 ранены в Донецкой области: по Черкасской области россияне нанесли удар из «Смерчей».

- Утром Россия атаковала Запорожье беспилотниками: ранен 41-летний мужчина.

- Шестеро раненых в Херсонской области: россияне обстреливали инфраструктуру артиллерией и дронами.

- Россияне продвинулись вблизи Воздвижевки в Запорожской области, в Донецкой области их потери растут.

- Мирный план от Америки и Европы: что планируют дипломаты?

- «Они согласились, потому что я сказал: „Вы соглашаетесь“» — Трамп об энергетическом перемирии?

- Финляндия призывает запретить выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине.

- Боевик в центре Кропивницкого: полицейские несколько часов преследовали по городу вооруженного мужчину.

- Наводила атаки: в Днепропетровской области в государственной измене подозревают местную жительницу

- Тысяча долларов за снятие с розыска: в Винницкой области задержали троих военнослужащих

- Эпидемический сезон будет значительно тяжелее, чем в прошлом году; в Украине уже подтверждены первые случаи гриппа.

- Дирижер и звезда известного хора «Гомин» Вадим Яценко во второй раз станет отцом