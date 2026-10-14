Новости ТСН в 16:00 14 октября! Кличко вызвали в парламент — что он наговорил?! Удары по ТЭЦ и жертвы атак

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16.00 за среду, 14 октября 2026 года:

- Уже 5 погибших и 36 пострадавших в результате масштабной вражеской атаки на столицу.

- Есть пострадавший в результате утренней вражеской атаки в Киевской области, — КОВА.

- Россияне атаковали в столице все три городские ТЭЦ и критически важные объекты в Киевской области. По меньшей мере 600 тысяч человек сейчас остались без электричества.

- Мэр Киева Виталий Кличко по требованию парламентариев отчитался о подготовке Киева к зиме. Как это восприняли народные депутаты.

- Великобритания ускорит поставки Украине ракет для борьбы с реактивными дронами, — сообщило британское правительство на фоне запланированной встречи премьера Бернема с президентом Зеленским в Лондоне.

- В Луцке реактивный дрон попал в супермаркет. Уже известно о 5 погибших и 12 пострадавших. 8 раненых в Ровно. Россияне утром атаковали частный сектор.

- 8 раненых сегодня в Ровно. Россияне утром атаковали частный сектор.

- Убийцу или убийц 5 военнослужащих разыскивают в Харьковской области. Известно, что защитников расстреляли в селе Кутузовка.

- Ювелирная работа украинских защитников — на фронте сбили модернизированный российский вертолёт Ми-28 НМ.

- Для наших операторов ограничили использование терминалов Starlink, — сообщает советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов.

- Вивальди — четвертый сезон. Силы обороны сообщили о завершении очередного этапа военной операции: под контроль Украины возвращено 101 кв. км территории.

- ЕС выделил Украине почти три миллиарда евро на оборонные нужды.

- Украина и ЕС открыли ещё два переговорных кластера.

- У Папы Римского Льва XIV обнаружили рак лёгкого.