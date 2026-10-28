Новости ТСН в 16:00 28 октября! Президент в Нидерландах! Встреча Трампа с Зеленским и Путиным!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16.00 за среду, 28 октября 2026 года:

- Враг наносил удары по украинским регионам. Под ударом оказались Харьковская, Сумская, Запорожская и Донецкая области.

- На выезд из оккупированных Олешек ожидают до полутысячи местных жителей.

- Второе сутки без обстрелов и тревог. В Херсоне царит необычная тишина, а улицы центра города заполняются людьми.

- Ситуация на фронте. Силы обороны продолжают контрнаступательные действия на Александровском направлении.

- Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным и Зеленским состоится «в ближайшее время».

- Помощь в восстановлении и важные встречи — Владимир Зеленский посещает Нидерланды.

- Во Франции участники митингов будут платить штраф до 10 тысяч евро, если повредят государственное или частное имущество.

- В Польше построят центр технического обслуживания ракет «Пэтриот».

- Пограничники раскрыли масштабную схему присвоения военных беспилотников.

- «Укрэнерго» закупает дополнительную генерацию для обеспечения энергетических резервов.

- Киностудия Довженко вошла в престижный список Европейской киноакадемии.