Новости ТСН в 16:00 4 ноября! Города в полном отключении электричества! Обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ!

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16:00 за среду, 4 ноября 2026 года:

- Террор против мирных жителей: враг нанес удары по ряду украинских регионов.

- Атака на Комышувасу: число жертв возросло, поисково-спасательная операция продолжается.

- Массированный удар РФ по энергетике: блэкаут в Житомире и отключения в областях.

- Ситуация в Киеве: как обстоят дела с водоснабжением и электричеством?

- Промежуточные выборы в США: кто уже празднует победу?

- Предвыборная кампания в США: сколько потерял Илон Маск?

- Обыски в СБУ: детективы НАБУ пришли к высокопоставленным чиновникам Службы безопасности.

- Дело Коломойского: суд рассматривает иск бизнесмена относительно санкций против него.

- День железнодорожника: чествование памяти погибших и поезд «Железной памяти».

- Погода в Украине: когда ждать первого снега?