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Новости ТСН в 16:00 4 ноября! Города в полном отключении электричества! Обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ!
Новости Украины и мира в выпуске ТСН 16:00 за среду, 4 ноября 2026 года:
- Террор против мирных жителей: враг нанес удары по ряду украинских регионов.
- Атака на Комышувасу: число жертв возросло, поисково-спасательная операция продолжается.
- Массированный удар РФ по энергетике: блэкаут в Житомире и отключения в областях.
- Ситуация в Киеве: как обстоят дела с водоснабжением и электричеством?
- Промежуточные выборы в США: кто уже празднует победу?
- Предвыборная кампания в США: сколько потерял Илон Маск?
- Обыски в СБУ: детективы НАБУ пришли к высокопоставленным чиновникам Службы безопасности.
- Дело Коломойского: суд рассматривает иск бизнесмена относительно санкций против него.
- День железнодорожника: чествование памяти погибших и поезд «Железной памяти».
- Погода в Украине: когда ждать первого снега?