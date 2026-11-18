Новости ТСН в 18:00 18 ноября! Землетрясение в Украине, взрывы в Киеве и жертвы ударов по Одессе

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Новости Украины и мира в выпуске ТСН в 18:00 за среду, 18 ноября 2026 года:

- Последствия удара по историческому центру Одессы: жертвы и разрушения

- Атака реактивных дронов на Киев

- Обстрелы регионов: удары по Кременчугу, Николаеву, Виннице, рынку в Харьковской области и городам Донецкой области и Днепра

- Дроны РФ нарушили воздушное пространство Молдовы: реакция МИД

- Атака беспилотников на НПЗ на Кубани и взрывы в Краснодаре и Луганске

- Удар ВСУ по штабу оккупантов в Бердянске и ситуация на линии фронта

- День сержанта в Украине: первый сержантский форум и новая должность дрил-инструктора

- Украинский боевой робот «Шумердроид» для передовой

- Новое предложение Еврокомиссии о кредите для Украины на 45 млрд евро

- Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина накануне саммита в Китае

- Ощутимое землетрясение в Румынии и толчки в областях Украины

- Дело «Карфаген»: суд поместил Андрея Осипова под стражу

- В Киеве задержали девушку, которая отравила военного по заказу спецслужб РФ

- Поиски пропавшего туриста в Карпатах вблизи озера Несамовитое

- Прогноз погоды: кратковременное потепление перед арктическим похолоданием