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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
141

Новости ТСН в 18:00 21 октября! Переговоры с Кремлем! Теракт в Киеве! Велес против оккупантов

Новости ТСН в 18:00 21 октября! Переговоры с Кремлем! Теракт в Киеве! Велес против оккупантов

Новости ТСН в 18:00 21 октября! Переговоры с Кремлем! Теракт в Киеве! Велес против оккупантов

Новости Украины и мира в выпуске ТСН 18.00 за среду, 21 октября 2026 года:

- Два человека погибли и ещё два пострадали. И это ещё не все последствия очередного российского теракта в украинской столице.

- О чём шла речь на встрече спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с Владимиром Путиным?

- Парламент Норвегии и в дальнейшем будет поддерживать Украину — заявление руководства страны

- СБУ задержала 18-летнего юношу, выполнявшего задания вражеских спецслужб.

- Враг продвинулся в районе Нового Донбасса в Донецкой области.

- В Конгрессе США призывают расследовать, не нарушил ли Илон Маск закон в связи со «Старшилдом» в Украине.

- Велес против русской нечисти! Второй корпус Нацгвардии «Хартия» публикует кадры подземной спецоперации.

- Трое спасателей и медик скорой помощи получили ранения в Одессе.

- Одна ошибка может стоить жизни! Как в Одессе готовят гражданских к защите страны?

- Более 7,5 кубических тонн кокаина правоохранители изъяли в Колумбии!

Дата публикации
Количество просмотров
141

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