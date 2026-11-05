Новые графики и холод в домах? Вся правда о свете и тепле в Киеве!

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В последние дни в столице из-за атак врага произошло отключение электроэнергии в инфраструктуре. В результате произошли массовые отключения воды. Правительство передаст 10 дополнительных генераторов для работы Киевского водоканала. Корецкий подчеркивает, что дополнительное оборудование позволит обеспечить водоканалы и системы водоотведения источниками питания. А о ситуации в столице сегодня докладывал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Его доклад слушала и корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.