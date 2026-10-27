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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
90

Новые правила бронирования и мобилизации: правительство готовит масштабные изменения к 1 декабря

Новые правила бронирования и мобилизации: правительство готовит масштабные изменения к 1 декабря

Новые правила бронирования и мобилизации: правительство готовит масштабные изменения к 1 декабря

Новый общественный договор по бронированию и мобилизации: власть и бизнес ищут компромисс между фронтом и выживанием экономики. Кабинет министров уже изменил правила - 100% бронирования больше не будут даже предприятия ОПК и энергетики, а до 1 декабря правительство планирует финализировать новую социальную модель сотрудничества с предприятиями.

Как бизнесу предлагают делиться кадрами с армией? Кто потеряет иммунитет от призыва, почему отменяют льготы фиктивным компаниям и что будет со страхованием военных рисков и налогов? Все подробности ожесточенных дискуссий на Киевском международном экономическом форуме смотрите в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

Дата публикации
Количество просмотров
90

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