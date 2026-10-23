Новый сезон шоу «Голос страны»: эксклюзивные кадры из-за кулис нового сезона

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Вокальный проект «Голос страны» возвращается на экраны после трёхлетнего перерыва! Уже в это воскресенье украинцы услышат новые голоса нашего времени на телеканале «1+1 Украина» и на платформе Netflix. В новом сезоне звездные наставники — Тина Кароль, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров и MONATIK — вновь займут свои легендарные красные кресла, чтобы вслепую выбрать сильнейших вокалистов. Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак побывал на съемочной площадке проекта, пообщался с тренерами, заглянул за кулисы и даже рискнул спеть для своей любимой артистки. Об уникальной миссии проекта – помощи украинским защитникам в восстановлении слуха совместно с фондом «Пивники», впечатлениях звездных тренеров и первых эмоциях участников – смотрите эксклюзивно в сюжете ТСН!