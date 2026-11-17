"Облить кислотой и снять с должности!" Кто помог наркобарону "Мексиканцу" из России стать украинцем

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"Минимум полутора миллионов долларов заработка", "облить кислотой" и миллионные взятки силовикам – все это методы транснационального наркосиндиката "Химпром". Громкая спецоперация "Карфаген" разоблачила схемы картеля, однако главный фигурант, Егор Буркин по прозвищу "Мексиканец", до сих пор на свободе. Самый большой шок: опасный российский преступник оказался… гражданином Украины Егором Левченко! Как уроженец Башкортостана получил украинский паспорт сразу после бегства из российского СИЗО? Кто мог стоять за этой легализацией, при чем здесь скандальный суд ОАСК и почему в истории прослеживается след российских спецслужб? Корреспондент ТСН Александр Романюк выяснил все подробности паспортной аферы и проверил подлинность документов главаря "Химпрома".