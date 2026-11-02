Обращение украинских журналистов к коллегам цивилизованного и демократического мира

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Мы, украинские журналисты и журналистки, обращаемся к вам, нашим коллегам - журналистам цивилизованного и демократического мира. Мы обращаемся к вам из страны, где утро начинаетя с проверки — все ли наши родные и друзья живы. И наше обращение — отчаянная попытка предупредить и предостеречь. Вам может показаться, что война в Украине остановилась или вот-вот остановится. Но усталость от украинской войны – это попытка не видеть реальность. Ведь война в Украине продолжается. Продолжаются геноцид и экоцид, ежедневные российские обстрелы, разрушения и охоты на мирных граждан. Возможно, вашим зрителям или читателям уже «неинтересно», как нас убивают в прямом эфире, и, возможно, наши смерти для вас перестали быть достаточно драматичными. Некоторые журналисты пишут, что бить по российским нефтеперерабатывающим заводам – это безумие и позор! А убивать людей баллистикой не позор? А разрушать мосты, школы, больницы – это не безумие? Нам неприемлемо видеть заглавия, что на 13 году агрессии россии против нашей страны и нашего народа, “Украина не хочет мира”. Это как изящный абьюз — обвинять жертву агрессии в том, что мы отказываемся быть жертвами и сопротивляемся. Мы должны все понимать — Россия как страна-агрессор ежедневно тренируется убивать и уничтожать. Мировые лидеры опасаются публично признать, что великая война неизбежна, и она как никогда близка. Но давайте уже открыто говорить, что это цивилизационный конфликт, что касается Соединенных Штатов так же, как и Европы. Мы убеждены — воспринимать Украину как место, где происходит война, не касающаяся остального мира, — опасно. Мы очень хотим мира, но не хотим его имитации. Чтобы эта или другие агрессии больше никогда не повторялись, агрессор должен быть наказан. Давайте признаем – Путин это современный Гитлер. И мы не должны повторять ошибок истории - пытаться умиротворить агрессора опасно для всего мира. Мы призываем вас не молчать – именно от журналистов зависит, насколько храбрыми будут политики. Мы призываем вас называть вещи своими именами. Силовое давление на Украину – это убийство тысяч людей. И именно от журналистов зависит — не разрешить политикам снять санкции. Именно от журналистов зависит не дать агрессору нарастить силу и продолжать убивать людей и уничтожать страны и мир. Журналисты! Сделайте все возможное, чтобы ваша страна не встала на сторону зла. Никто не имеет права изменять мировой порядок силой и оккупацией. Мы верим в силу слова, в справедливость и вашу принципиальность. Пусть здравый смысл спасет нашу общую планету! Редакция TSN.ua присоединяется к этому обращению.