Обычного мира не будет?! Переговоры, фронт и новый сценарий для Украины | ВАРТА

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В новом выпуске общественно-политического проекта «ВАРТА» ведущие Евгений Плинский и Мария Васильева вместе с политологом-международником Дмитрием Корниенко и политическим аналитиком Ярославом Божком разбирают ключевые вызовы для Украины: кулуарные сигналы относительно переговоров, геополитические маневры партнеров, подготовку к самой сложной зиме и стратегию фронта в затяжной войне на истощение.