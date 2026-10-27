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ТСН в социальных сетях

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Обычного мира не будет?! Переговоры, фронт и новый сценарий для Украины | ВАРТА

Обычного мира не будет?! Переговоры, фронт и новый сценарий для Украины | ВАРТА

Обычного мира не будет?! Переговоры, фронт и новый сценарий для Украины | ВАРТА

В новом выпуске общественно-политического проекта «ВАРТА» ведущие Евгений Плинский и Мария Васильева вместе с политологом-международником Дмитрием Корниенко и политическим аналитиком Ярославом Божком разбирают ключевые вызовы для Украины: кулуарные сигналы относительно переговоров, геополитические маневры партнеров, подготовку к самой сложной зиме и стратегию фронта в затяжной войне на истощение.

Дата публикации
Количество просмотров
19

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