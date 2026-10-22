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ТСН в социальных сетях

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50

Очевидцы о смертельных ударах на левом берегу: последствия обстрела вживую

Очевидцы о смертельных ударах на левом берегу: последствия обстрела вживую

Очевидцы о смертельных ударах на левом берегу: последствия обстрела вживую

Ракетный террор: по Киеву в эту ночь, по данным мониторинговых каналов, Россия выпустила ориентировочно 30 баллистических ракет. Половина из них атаковала столицу всего десять минут. На экране – момент одного из прилетов. Предварительно, 15 человек пострадали, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали. На Левом берегу столицы ракета упала в частном секторе прямо перед домами. На месте удара образовалась гигантская воронка, есть повреждения жилищ и объектов транспортной инфраструктуры. Также изуродованы АЗС и станция техобслуживания. Из-за атаки ограничено движение по Южному мосту в направлении с Правого на Левый берег. В Печерском районе повреждено здание станции экстренной медицинской помощи и шесть спецавтомобилей. А в Святошинском – горел ресторан. Кроме того, на Правом берегу пострадал один из строительных гипермаркетов. В общей сложности ракетную опасность с вечера объявляли уже пять раз — вперемежку с дроновыми атаками. Съемочная группа ТСН с утра работает на местах ушибов. Елена Гущик расскажет подробности вживую.

Дата публикации
Количество просмотров
50

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