Оккупанты готовят прорыв! Десантники РФ хотят окружить Доброполье: эксклюзив ТСН с места событий

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Между тем Покровское направление остается самым горячим на линии фронта. Российские десантники, стоящие напротив наших, не прекращают попыток окружить Доброполье и готовятся к очередному прорыву, сообщают в Силах обороны. Наши воины пытаются заранее обнаружить врага и встретить его огнем. Как это происходит — видела специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.