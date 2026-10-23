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ТСН в социальных сетях

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Оккупанты в окопах ели мышей и крыс: как 18-летние десантники разгромили врага и взяли пленных

Оккупанты в окопах ели мышей и крыс: как 18-летние десантники разгромили врага и взяли пленных

Оккупанты в окопах ели мышей и крыс: как 18-летние десантники разгромили врага и взяли пленных

Ему едва исполнилось 18 лет, а он уже штурмует вражеские блиндажи и берет в плен оккупантов! Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко побывала на Александровском направлении, где легендарная 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада вместе с побратимами освободила десятки населенных пунктов. Во время очередной попытки россиян проникнуть в тыл под прикрытием дождя и тумана молодые воины-десантники с позывными «Жук» и «Панда» провели свой первый в жизни штурм: двух врагов уничтожили, а ещё двух взяли в плен. Пленные оккупанты из 69-й бригады прикрытия РФ признались: из их группы в 16 человек в живых остались только они. Брошенные собственным командованием без еды и снабжения, они неделями голодали в сырых окопах и вынуждены были есть мышей и крыс. Кто эти оккупанты, почему командование угрожало им расстрелом в случае сдачи и как 18-летние украинские герои без страха зачищают позиции — смотрите в эксклюзивном репортаже ТСН с передовой.

Дата публикации
Количество просмотров
130

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