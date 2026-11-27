Операция "Медвежья ловушка": ВСУ освободили территории в Харьковской области и разгромили выступ РФ

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Российское командование чуть ли не ежедневно сообщало о закрытии «котла» вокруг двухтысячной группировки украинских сил, а начальник Генштаба РФ Герасимов даже лично доложил Путину о якобы полном разгроме ВСУ под Вильхуваткой в рамках операции «Медвежий угол». Однако украинские защитники превратили планы врага в настоящую «Медвежью ловушку»! Командование своевременно перебросило на этот участок свежие силы — бойцы 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, 120-го отдельного разведывательного полка и 475-го отдельного штурмового полка «CODE 9.2» сорвали замысел оккупантов, срезали выступ врага, ликвидировали угрозу окружения и взяли под контроль Вильхуватку и ещё 14 населённых пунктов — всего более 200 квадратных километров территории! По данным Генштаба, враг потерял около 800 военнослужащих и почти 400 единиц техники. О взаимодействии бронетехники с дронами, инновационной воздушной эвакуации раненых и ситуации на участке в прямом эфире ТСН рассказал начальник штаба 129-й ОВМБр подполковник Артем Шишак.