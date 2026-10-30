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ТСН в социальных сетях

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15

Операция под обстрелами: почему иностранцы выбирают медицинскую помощь в Украине во время войны

Операция под обстрелами: почему иностранцы выбирают медицинскую помощь в Украине во время войны

Операция под обстрелами: почему иностранцы выбирают медицинскую помощь в Украине во время войны

Они едут несколько суток на разных видах транспорта, преодолевая сирены и угрозу ракетных ударов, чтобы доверить свою жизнь украинским хирургам. Даже во время полномасштабной войны столичный Центр детской кардиологии и кардиохирургии принимает пациентов из других стран: от Молдовы до Казахстана и Азербайджана. Что заставляет иностранцев преодолевать страх перед взрывами и выбирать именно Киев? История Вадима из Молдовы поражает: мужчине грозила замена родного сердечного клапана на искусственный и пожизненная зависимость от тяжелых лекарств, но киевские кардиохирурги провели сверхсложную операцию и спасли его орган. Почему даже после попаданий вражеских ракет по больницам поток иностранных пациентов не прекращается — выясняла корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

Дата публикации
Количество просмотров
15

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