Операция в абсолютной секретности! Освобожденные земли, пленные оккупанты! Эксклюзив ТСН

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Вооруженные Силы на этой неделе раскрыли секрет еще одной успешной операции, которую помог провести режим абсолютной секретности. Как российский "Медвежий угол" защитники Украины превратили в настоящий "Медвежий капкан", завершившийся полным разгромом окруженных сил. Часть этой спецоперации видел корреспондент ТСН. Недели Андрей Цаплиенко. Именно он в прошлом выпуске ТСН. Недели показал вам, как происходит та же воздушная эвакуация в полку "Код 9.2". А сейчас – Андрей вернулся с двух направлений, которые враг – считает приоритетными для наступления: пояс крепостей в Донецкой области и открытая степь в Запорожской области. К тому же на Запорожье московиты наступают под землей: по газогонам!