Оружие, атом и аккумуляторы будущего: секретные разработки НАН Украины, которые меняют ход войны

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Национальной академии наук Украины — 108 лет! Сегодня это 103 научных учреждения, чьи открытия ежедневно защищают и поддерживают Украину, хотя большинство украинцев об этом даже не догадываются. Когда россияне уничтожили «Азовсталь» и оккупировали Каховку, железная дорога оказалась под угрозой паралича из-за невозможности соединить рельсы из разных иностранных сплавов — однако специалисты по электросварке решили проблему за считанные часы прямо в лабораториях. Учёные адаптируют топливо и защиту для атомных реакторов без российских комплектующих, создают уникальные материалы для бронетехники, авиации, систем РЭБ и ракетного вооружения, а также проектируют негорючие твёрдотельные аккумуляторы будущего и технологии добычи лития из отходов переработки. В то же время оккупанты нанесли удары по более чем 300 объектам инфраструктуры НАН, включая прямую атаку дрона на здание президиума. Как украинская наука совершает настоящие подвиги под ударами ракет и дронов — смотрите в репортаже журналиста ТСН Александра Романюка.