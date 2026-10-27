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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
148

От хейта к восторгу! Как Даша Астафьева читала диктант и чем ответили бойцы с фронта

От хейта к восторгу! Как Даша Астафьева читала диктант и чем ответили бойцы с фронта

От хейта к восторгу! Как Даша Астафьева читала диктант и чем ответили бойцы с фронта

"Письмо, которое не заканчивается", – именно под таким названием состоялся 27-й Всеукраинский радиодиктант национального единства, объединивший миллионы украинцев по всему миру. Его писали курсанты и ветераны в подземных хранилищах, полярники на станции "Академик Вернадский", энергетики на разрушенной обстрелами Трипольской ТЭС, школьники в харьковском метро и защитники в блиндажах прямо на линии фронта.

Автором текста стал военный и писатель Артур Дронь, а дикторшей – Даша Астафьева, которая после волны хейта в соцсетях получила безоговорочный восторг слушателей. Почему этот текст заставил плакать закаленных войной бойцов и когда обнародуют правильные ответы для проверки ошибок – смотрите в репортаже корреспондентов ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
148

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