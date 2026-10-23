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ТСН в социальных сетях

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7

От маникюра до уничтожения оккупантов: как воюют летчицы и их бункер с «зоопарком»

От маникюра до уничтожения оккупантов: как воюют летчицы и их бункер с «зоопарком»

От маникюра до уничтожения оккупантов: как воюют летчицы и их бункер с «зоопарком»

Они виртуозно управляют беспилотниками, обучают опытных мужчин-штурмовиков и ежедневно доказывают: на войне решает не пол, а точность, выдержка и профессионализм. Боец 1-го батальона 425-го отдельного штурмового полка «Скала» разрушает все стереотипы о фронтовой службе. Пилотесса по позывной «Левица» уничтожала оккупантов точными бросками с дронов, получила тяжелое ранение после удара вражеского дрона и теперь передает свой бесценный боевой опыт собратьям. А её сослуживица «Цунами», которая в гражданской жизни была поваром и мастером маникюра, сейчас профессионально обучает бойцов рыть блиндажи, разведывать вражеские позиции и выявлять вражеские средства РЭБ и технику. Но впечатляет не только их боевое мастерство. Корреспондентка ТСН Дарья Назарова спустилась под землю, где воины обустроили настоящий автономный подземный городок: с вентиляцией, кондиционерами, проектором и PlayStation. Здесь рядом с защитниками живут попугаи, рыбки и спасённая из-под завалов в Бахмуте собака Айма, а в уголке пилотес — уют, розовый коврик и цветы посреди суровых фронтовых будней.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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