От секретных тоннелей Сталина до «виртуальных» переправ! Как Киев будут спасать от пробок?

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Как соединить правый и левый берега столицы, если капитальные переправы получат повреждения? В этом выпуске подробно разбираем все реалистичные и фантастические сценарии спасения киевского трафика: от военных понтонных переправ и сталинских тоннелей под Днепром до реорганизации движения, автобусов-шаттлов и платных мостов. Вместе с экспертом по транспортному планированию Дмитрием Беспаловым и краеведом Кириллом Степанцом проанализировали:

почему понтонные переправы не станут массовым спасением для частных авто во время тревог;

что на самом деле произошло с советским секретным проектом «Строительство № 1» (тоннели под Днепром) и сколько будет стоить подводный тоннель сегодня;

почему тоннель не решит транспортный кризис быстрее чем за 10 лет;

какие организационные шаги могут «создать» виртуальные мосты уже сейчас: приоритет общественного транспорта, реверсивное движение, карпулинг и гибкий график работы;

способен ли речной транспорт (водные такси, катера) разгрузить столичные мосты;

почему капитальные мосты Киева на удивление трудно разрушить окончательно и как их ремонтировать под обстрелами.