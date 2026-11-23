Отдал миллионы и ушел в ВСУ! Невероятная история добровольца из Японии, мстящего за друга

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48-летний Сэй преодолел тысячи километров, чтобы поддержать Украину, а теперь держит пульт от ударного дрона в рядах 7-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Он приехал из-под Хирошимы еще в 2023 году: работал строителем в Харькове, возводил приют для животных в Ирпене и отдал в поддержку украинцев почти два миллиона гривен собственных сбережений. Однако когда на фронте погиб его близкий друг Павел, Сэй понял, что одного волонтерства маловато. Несмотря на строгие законы родной страны, запрещающие службу в иностранных армиях, и благословение отца бороться до конца, он овладел FPV-дронами и стал бок о бок с украинскими воинами. Почему японец видит свое будущее только в Украине, как собратья называют его "настоящим камикадзе" и какое эмоциональное обращение он передал соотечественникам – смотрите в сюжете ТСН.