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ТСН в социальных сетях

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Отключение электричества, транспортный коллапс и разрушения в Киеве: последствия сегодняшней атаки

Отключение электричества, транспортный коллапс и разрушения в Киеве: последствия сегодняшней атаки

Отключение электричества, транспортный коллапс и разрушения в Киеве: последствия сегодняшней атаки

Изменения в движении, ограничения и задержки: после ночного ракетного удара по столице возникли перебои в работе общественного транспорта. На Северном мосту, куда попали несколько российских ракет, помимо дорожного полотна повреждены линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поэтому, по сообщению КГГА, городской наземный транспорт курсирует по измененным схемам: автобусные маршруты перенаправлены в объезд через Подольский мостовой переход. Подробнее о последствиях обстрела Киева 7 ноября в эфире ТСН рассказала пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

Дата публикации
Количество просмотров
19

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