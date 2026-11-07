Отключение электричества, транспортный коллапс и разрушения в Киеве: последствия сегодняшней атаки

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Изменения в движении, ограничения и задержки: после ночного ракетного удара по столице возникли перебои в работе общественного транспорта. На Северном мосту, куда попали несколько российских ракет, помимо дорожного полотна повреждены линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поэтому, по сообщению КГГА, городской наземный транспорт курсирует по измененным схемам: автобусные маршруты перенаправлены в объезд через Подольский мостовой переход. Подробнее о последствиях обстрела Киева 7 ноября в эфире ТСН рассказала пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.