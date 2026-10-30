Откуда Путин на средневековых фресках? Тайна портретов дьявола и демонов сквозь столетия

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Средневековые черти, фрески Страшного суда, адские существа и даже сказочные чудовища. Почему на шедеврах мирового искусства, созданных сотни лет назад, все чаще узнают лица Владимира Путина?

В новом расследовании журналист ТСН Дмитрий Святненок собрал самые впечатляющие портретные совпадения: от скандальной фигурки эльфа Добби, испугавшей россиян в Саратове, до итальянских фресок XIV века, где изображены повелители ада. Историки, искусствоведы и физиогномисты объясняют, почему в разные эпохи художники наделяли образы слабости, тирании и греха именно такими чертами и что действительно кроется за средневековой "иконографией зла".