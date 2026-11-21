Паника в Крыму и ярость Путина: что на самом деле произошло с мостом? Заявления Зеленского и Хмары

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Силы обороны Украины провели грандиозную многоэтапную спецоперацию, в результате которой был уничтожен пролет автомобильной части и несущая арка Крымского моста. Обломки конструкции упали непосредственно в фарватер, полностью перекрыв проход для судов между Азовским и Чёрным морями. По словам президента Владимира Зеленского, операция длилась около месяца и состояла из семи тщательно спланированных этапов. Обрушение моста произошло накануне саммита в Китае, сорвав пропагандистские нарративы Кремля. Как украинское оружие — «Паляницы», «Нептуны» и ракетодроны — пробило вражескую ПВО, почему на полуострове началась паника на АЗС и что теперь ждет логистику оккупантов — смотрите в репортаже журналистки ТСН Марии Васильёвой.