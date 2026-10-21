Партизаны «АТЕШ» подожгли линии военной связи вокруг дата-центра в Москве

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Партизаны движения «АТЕШ» провели диверсию на линиях военной связи вокруг дата-центра IXcellerate в Москве, выведя из строя кабельные каналы ВС России. В движении отмечают, что оккупанты используют инфраструктуру этого гражданского дата-центра для размещения каналов управления и систем ПВО. Нарушение коммуникации лишает российские расчеты противовоздушной обороны координации и облегчает украинским дронам достижение целей.