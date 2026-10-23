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ТСН в социальных сетях

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76

Переговоры за переговорами: что от нас скрывают и неожиданная роль Мелании Трамп

Переговоры за переговорами: что от нас скрывают и неожиданная роль Мелании Трамп

Переговоры за переговорами: что от нас скрывают и неожиданная роль Мелании Трамп

США снова попытались разблокировать переговорный процесс между Киевом и Москвой – и дипломатические усилия на этой неделе принесли первые неожиданные сдвиги. За закрытыми дверями в Осло более трех часов продолжались переговоры украинской делегации со спецпосланником Стивом Уиткоффом при участии лидеров Норвегии и Финляндии. Главная новость встречи – подготовка к деблокированию временно оккупированных Олешек. Как стало известно, в ближайшее время планируется объявление режима прекращения огня и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских. Ключевую роль в достижении этой договоренности сыграли Папа Римский и первая леди США Мелания Трамп. В то же время стороны согласовали дату новой встречи в Абу-Даби в середине ноября – пока это единственное поступательное действие Кремля. Владимир Зеленский уже сделал громкое заявление касательно формата возможной трехсторонней встречи лидеров. Все детали кулуарных переговоров, военной помощи и ультиматумов Вашингтона – смотрите эксклюзивно в сюжете ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
76

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