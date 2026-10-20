Переговоры Зеленского с Виткоффом в Норвегии: первые подробности и эксклюзивные кадры ТСН

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В Осло стартовали срочные и сверхважные переговоры о будущем Украины с участием мировых лидеров и представителей команды Дональда Трампа. В столицу Норвегии уже прибыл президент Владимир Зеленский вместе с ключевыми чиновниками – Кириллом Будановым, Рустемом Умеровым, Сергеем Кислицей и Давидом Арахамией. За стол переговоров также садятся спецпредставитель Трампа Стив Виткофф (сразу после этого отправится в Москву в Путин), Джаред Кушнер (онлайн), премьер-министр Норвегии, а также топпредставители Великобритании, Германии, Франции, Польши, ЕС и НАТО.

Прямое включение из Норвегии корреспондентки ТСН Елены Черняковой: первые заявления, первые кадры встречи и главные ожидания судьбоносных переговоров – смотрите эксклюзивно в видео.