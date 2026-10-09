Пересадили ребро, чтобы восстановить лицо: американские хирурги творят чудеса во Львове

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Восстановить лицо, возможность говорить и нормально питаться. Во Львове ведущие хирурги из США вместе с украинскими медиками проводят уникальные реконструктивные операции высочайшей сложности. Это уже 13-я гуманитарная миссия американских специалистов, которые, несмотря на сирены и российские атаки, приезжают спасать детей и взрослых с врожденными пороками и тяжелыми травмами. История 20-летней Яны, которой пересадили собственное ребро для восстановления симметрии лица, и закулисная сторона уникальной медицины — смотрите в репортаже журналистки ТСН Марички Кужик.